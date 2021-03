Verkehrsunfallflucht – Zeugen gesucht

Nr. 0588

Am Sonnabend, dem 6. März 2021, zwischen 5.30 – 6 Uhr, kam es im Lerchenweg in Höhe der Hausnummer 26, in Mariendorf, zu einem Verkehrsunfall mit erheblichem Sachschaden an vier geparkten Fahrzeugen.

Nach dem Unfall entfernte sich die verursachende fahrzeugführende Person mit dem Unfallfahrzeug, einem schwarzen Jaguar (Limousine), unerlaubt vom Unfallort.

Der Verkehrsermittlungsdienst der Polizeidirektion 4 (Süd) fragt:

Wer hat den Unfall beobachtet?

Wer kann sachdienliche Angaben zum Unfallfahrzeug oder der fahrzeugführenden Person machen?

Hinweise bitte an den Verkehrsermittlungsdienst der Polizeidirektion 4 (Süd),

Eiswaldtstr. 18, 12249 Berlin-Lankwitz, unter der Telefonnummer (030) 4664 – 472 800, per E-Mail oder an jede andere Polizeidienststelle.