Schussabgaben bei Polizeieinsatz

Nr. 0543

Anlässlich eines Polizeieinsatzes heute Nachmittag in Kreuzberg sollen zwei Einsatzkräfte Schüsse aus ihren Dienstwaffen abgegeben haben. Bisherigen Erkenntnissen zufolge wollten die Einsatzkräfte gegen 14 Uhr in der Görlitzer Straße einen Verdächtigen überprüfen. Der Mann soll daraufhin in sein Fahrzeug eingestiegen, ein riskantes Fahrmanöver eingeleitet haben und dabei einem Beamten über den Fuß gefahren sein. Zwei Dienstkräfte sollen daraufhin Schüsse aus ihren Dienstwaffen abgegeben haben. Der Fahrer flüchtete in einem weißen Audi Q7, welchen die Einsatzkräfte kurz darauf in der Schlesischen Straße vorfanden und beschlagnahmten. Die weiteren, noch andauernden Ermittlungen, insbesondere zum Fahrzeughalter und dem Fahrer des Wagens, führt die Kriminalpolizei der Polizeidirektion 5 (City).