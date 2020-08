Bereits geöffnet: Museen, Galerien, Zoos und Gärten

Seit dem 4. Mai 2020 ist es das Asisi-Panorama am Checkpoint Charlie unter Beachtung alle Sicherheits- und Hygienevorschriften wieder für die Öffentlichkeit zugänglich.Die Berliner Akademie der Künste zeigt seit 02. Juni mit der Ausstellung « John Heartfield – Fotografie plus Dynamit » die vielen Facetten eines der innovativsten Künstlern des 20. Jahrhunderts.Katharina Grosse ist einer der Stars der zeitgenössischen Kunst. « Katharina Grosse. It wasn’t us » zeigt seit 14. Juni eine Auswahl ihrer herausragenden Arbeiten in der Historische Halle des Hamburger Bahnhofs.Im Pergamon-Panorama des Künstlers Yadegar Asisi sind ab 12. Mai wieder Originalteile des Pergamonaltars sowie eine Videoinstallation zum Pergamonaltar zu besichtigen.Ab 12. Mai präsentiert das Kupferstichkabinett mit « Pop on Paper » die Highlights seiner Pop Art-Sammlung.