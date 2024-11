Die Open-Air-Feiern und die Sperrungen ziehen sich entlang des Verlaufs der früheren Mauer über vier Kilometer von der Gedenkstätte an der Bernauer Straße nach Süden Richtung Regierungsviertel, vorbei am Brandenburger Tor, dem Potsdamer Platz und dem Checkpoint Charlie bis zum Springer-Haus in Kreuzberg.