Neue Gedenkstätte für Hatun Sürücü eingeweiht

"Heute war ihr Sohn da, der ohne Mama aufwachsen musste, weil seine Mama ermordet wurde im Namen einer sogenannten Ehre – nur weil Hatun in Freiheit und selbst bestimmt leben wollte", sagte Berlins Regierungschef Wegner. Can Sürücü war fünf Jahre alt, als seine Mutter in Berlin ermordet wurde. "Ich bin stolz auf meine Mama", sagte er bei einer Veranstaltung im Roten Rathaus anlässlich des 21. Todestags seiner Mutter im Februar. Wegner bedankte sich beim Bezirk für die neue Grabstätte. Es sei ein Ort der Erinnerung und Mahnung zugleich, so der CDU-Politiker. "Ehrenmorde müssen gesellschaftlich geächtet werden. Wir müssen ganz klar sagen, dass so genannte Ehrenmorde nichts mit Ehre zu tun haben", so Wegner. "Dafür brauchen wir Orte, dafür brauchen wir Erinnerung. Aber wir müssen vor allem Verantwortung übernehmen für die Frauen."