Aktuelle Sprache: Deutsch

Training für Kriegs- und Krisenfall im "Resilienzlabor"

  • „Resilia“ - Innovation Hub für Sicherheit und Verteidigung

    © dpa

    Vorstellung eines "Resilienzlabors" in Berlin zur Förderung der zivilen und militärischen Zusammenarbeit und der besseren Widerstandsfähigkeit der Bevölkerung im Krisenfall.

  • „Resilia“ - Innovation Hub für Sicherheit und Verteidigung

    © dpa

    In Berlin wurde ein "Resilienzlabors" zur Förderung der zivilen und militärischen Zusammenarbeit und der besseren Widerstandsfähigkeit der Bevölkerung im Krisenfall präsentiert.

Sie soll die Widerstandsfähigkeit der Bevölkerung im Krisenfall stärken und die Zusammenarbeit ziviler und militärischer Organisationen fördern: Eine neue, auch vom Bund unterstützte Einrichtung in Berlin widmet sich künftig dieser Aufgabe.

Das "Resilienzlabor", das sich noch im Aufbau befindet, sei Sicherheitsforschung zum Anfassen für Bürgerinnen und Bürger, betonte Forschungsministerin Dorothee Bär (CSU) bei der Eröffnungsveranstaltung der Räume in einer Passage am Ostbahnhof. 

Krisentrainings und interaktive realitätsnahe Szenarien

Das Labor sei ein Ort, an dem zivile Hilfsorganisationen und das Militär gemeinsam neue Lösungen entwickeln und erproben könnten, sagte Bär. Zudem könnten interessierte Menschen vor Ort realitätsnahe Krisenszenarien wie Krieg, Stromausfall oder Naturkatastrophe interaktiv erleben und lernen, Not- und Gefahrenlagen zu bewältigen. Angeboten werden sollen in dem Labor Krisentrainings für Behörden und Hilfsorganisationen, bei denen durch virtuelle und physische Szenarien Gefahrenlagen interaktiv erlebbar sind. Im Ernstfall sollen dann alle beteiligten Stellen schnell und koordiniert handeln können.

Start des Betriebs steht noch nicht fest

Auch interessierte Menschen sollen digital auf Krisenszenarien vorbereitet werden, um zu lernen, wie Not- und Gefahrenlagen bewältigt werden können. Gestärkt werden solle besonders die Selbsthilfefähigkeit, hieß es. Bürger können Fragen zum richtigen Verhalten in Krisenszenarien beantworten, sich in einem Simulator auf einen Stromausfall vorbereiten, verschiedene Rollen in einem interaktiven Blackout-Szenario einnehmen und eine Notfallkiste mit allen wichtigen Gegenständen in zwei Minuten packen. Alle Tests und Erprobungen werden wissenschaftlich begleitet und ausgewertet. Wann der eigentliche Betrieb beginnen oder Besuchergruppen das "Resilienzlabor" besuchen können, stand zur Vorstellung noch nicht fest. Zunächst war für Besucher von Ende 2026 oder Anfang 2027 die Rede. 

Mobile und digitale Ergänzungen geplant

Das "Resilienzlabor" ist Kern des Projekts Innovation Hub für Sicherheit und Verteidigung "Resilia", das von der Universität der Bundeswehr, der Berliner Feuerwehr, der Freien Universität Berlin und weiteren Forschungseinrichtungen betrieben und der Bundesregierung mit Millionensummen gefördert wird. Ergänzt werden soll das stationäre "Resilienzlabor" in Berlin durch eine ähnliche mobile sowie eine digitale Einrichtung. Es gehe dabei auch um digitale Lern- und Planspiele, die "Krisenbewältigung zum lebendigen Erlebnis machen". So soll das Projekt "Menschen bundesweit dazu befähigen, im Alltag resilienter zu handeln und auf Krisen vorbereitet zu sein". 

Bedrohungen von Innen und Außen größer geworden

Ministerin Bär, Berlins Regierender Bürgermeister Kai Wegner (CDU), Feuerwehrchef Karsten Homrighausen und ein Bundeswehr-Vertreter betonten, dass die Bedrohung Deutschlands von außen durch Russland und von Innen durch Terroristen und Kriminelle größer geworden und die Vorbereitung auf Kriegs- und Krisenfälle dringend nötig sei. "Wir wollen vorsorgen können, damit wir uns nicht sorgen müssen", sagte Bär.

Stiftung Stadtmuseum Berlin

© Stiftung Stadtmuseum Berlin

21.06. | Museumsfest mit Konzertprogramm im Nikolaiviertel

Geschichte trifft Musik: Freuen Sie sich auf ein buntes Konzertprogramm mit Oranya, Trille und Berliner Chören und viele mehr auf zwei Bühnen. Entdecken Sie Museen, Führungen, Workshops für Kinder, Breakdance und ein spannendes Quiz – ein Fest für die ganze Familie bei freiem Eintritt!  mehr

Autor:in: dpa
Weiterführende Informationen: Bevölkerungsschutz im Land Berlin
Veröffentlichung: 28. Mai 2026
Letzte Aktualisierung: 28. Mai 2026

Weitere Meldungen