Bereits geöffnet: Museen, Galerien, Zoos und Gärten

Die Ausstellung « Fog Dog » des Spaniers Daniel Steegmann Mangrané in der Galerie Esther Schipper umfasst architektonische Lichtinterventionen, eine Klanginstallation und einen erstmalig gezeigten Film.Die Galerie Max Hetzler zeigt mit der Ausstellung « Zeitreise » großenteils erst kürzlich veröffentlichte Fotografien Polkes und skizziert ihn als einen Protagonisten der Kunstszene und scharf blickenden Chronisten mit ganz eigenem Humor.Die Fotoausstellung « No Girls!? » in der Galerie «Camera Work» setzt sich mit 60 Fotografien von mehr als 30 Künstlern mit der Darstellung von Männlichkeit in der Fotografie auseinander.