Auto kontrolliert – Cannabis entdeckt

Nr. 0866

Einer Zivilstreife der 35. Einsatzhundertschaft stoppte in der vergangenen Nacht ein Auto in Britz, da es zu schnell unterwegs war. Die Beamten bemerkten den VW Caddy gegen 22.30 Uhr und hielten ihn am Tempelhofer Weg Ecke Holzmindener Straße an. In dem Auto saßen zwei Männer, 45 und 24 Jahre alt. Bei der Überprüfung wurde auch der Kofferraum des Pkw geöffnet und den Polizisten kam ein deutlicher Cannabisgeruch entgegen. In einem Umzugskarton befanden sich circa drei Kilogramm Cannabis. Vater und Sohn wurden festgenommen und dem zuständigen Fachkommissariat der Polizeidirektion 5 überstellt. Die Ermittlungen dauern an.