Kleinkraftrad abgebrannt

Nr. 0840

Unbekannte setzten gestern Abend ein Kleinkraftrad in Buch in Brand. Kurz vor 21 Uhr bemerkte ein Spaziergänger auf einer Grünfläche der Ernst-Busch-Straße einen brennenden Motorroller und alarmierte die Feuerwehr. Die eingetroffenen Brandbekämpfer löschten das Feuer. Das Zweirad brannte nahezu vollständig ab. Spätere Ermittlungen deckten auf, dass der Roller am 12. April als gestohlen gemeldet worden war. Die weiteren Ermittlungen führt ein Brandkommissariat des Landeskriminalamtes.