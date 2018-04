Junge bei Unfall schwer verletzt

Nr. 0829

Schwer verletzt wurde ein Kind bei einem Unfall heute Mittag in Friedrichshain. Bisherigen Ermittlungen zufolge war ein 52-Jähriger gegen 13.30 Uhr mit seinem Peugeot in der Danziger Straße in Richtung Petersburger Straße unterwegs und wendete an der Landsberger Allee. Dabei erfasste er den Vierjährigen, der mit seiner Mutter vom Mittelstreifen aus die Danziger Straße bei Grün überquerte. Rettungskräfte und ein Notarzt versorgten den Jungen und brachten ihn anschließend zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Der Autofahrer blieb unverletzt. Die Unfallbearbeitung übernahm der Verkehrsermittlungsdienst der Polizeidirektion 5.