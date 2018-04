Nach Zerstörung von Wartehäuschen und gefährlicher Körperverletzung – Zeugen gesucht

Erstmeldung Nr. 0824 vom 15. April 2018: Haltestellenwartehäuschen beschädigt

In den Ortsteilen Marzahn und Hellersdorf sind heute früh mehrere Wartehäuschen an Haltestellen beschädigt worden. Zeugen beobachteten an elf Tatorten zwischen 4 und 5 Uhr unter anderem in der Cecilienstraße und im Blumberger Damm zwei VW, aus denen mit waffenähnlichen Gegenständen auf die Häuschen geschossen worden war, so dass die Scheiben zum Teil zu Bruch gingen oder splitterten. An der Cecilien- Ecke Tollenseestraße verspürte eine 15-Jährige nach einer Schussabgabe einen stechenden Schmerz in einem Unterschenkel. Eine sichtbare Verletzung war glücklicherweise nicht entstanden. Die Ermittlungen dauern an.