Bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Nr. 0814

Noch unklar ist die Ursache, die gestern Nachmittag zu einem Verkehrsunfall in Zehlendorf führte. Nach den bisherigen Erkenntnissen befuhr ein 89-Jähriger mit seinem VW gegen 15.45 Uhr den Nieritzweg in Richtung Teltower Damm. Zeugenaussagen zufolge soll er hierbei in den Gegenverkehr geraten und stieß mit dem in entgegengesetzter Richtung fahrenden Mercedes einer 41-Jährigen zusammen. Der VW des Seniors kippte hierbei auf die Seite und kollidierte dabei mit drei weiteren, dort geparkten Fahrzeugen. Rettungskräfte brachten den 89-Jährigen mit schweren Verletzungen zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Die 41-Jährige wurde bei dem Unfall leicht verletzt und konnte nach ambulanter Behandlung das Krankenhaus wieder verlassen. Der Verkehrsermittlungsdienst der Polizeidirektion 4 hat die weitere Unfallbearbeitung übernommen. Für den Zeitraum der Rettungsmaßnahmen und der Unfallaufnahme blieb der Bereich rund zwei Stunden gesperrt.