Schwerverletzte bei Unfällen

Spandau/Charlottenburg-Wilmersdorf

Ein Mann und eine Frau sind gestern bei Unfällen in Spandau und Charlottenburg schwer verletzt worden. Der Verkehrsermittlungsdienst der Polizeidirektion 2 übernahm die Unfallbearbeitungen.

Nr. 0799

Gestern Mittag war ersten Ermittlungen zufolge ein 43-Jähriger gegen 12.40 Uhr mit einem Tesla in der Seegefelder Straße in Spandau in Richtung Zeppelinstraße unterwegs. Hinter ihm fuhr ein 79-Jähriger mit seinem Kleinkraftrad. In Höhe Staakener Straße wollte der 43-Jährige rechts in eine freie Parklücke einfahren, dabei kam es zum Zusammenstoß mit dem Senior, der in diesem Moment mit dem Roller rechts an dem Auto vorbeifuhr. Der Rollerfahrer schleuderte über die Motorhaube gegen einen Baum und erlitt schwere Kopf- und Armverletzungen. Rettungssanitäter und ein Notarzt brachten den 79-Jährigen zur intensivmedizinischen Behandlung in ein Krankenhaus. Der Autofahrer blieb unverletzt.

Nr. 0800

In den frühen Nachmittagsstunden befuhr ein 27-Jähriger gegen 14.15 Uhr mit einem Mercedes die Lietzenburger Straße in Richtung Joachimsthaler Straße im dritten Fahrstreifen von rechts, wechselte in den zweiten und erfasste dabei eine 67-Jährige mit ihrer Vespa. Sie stürzte, erlitt schwere Kopfverletzungen und kam in eine Klinik, in der sie stationär aufgenommen wurde. Der Mercedes-Fahrer wurde nicht verletzt.