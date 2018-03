Jugendlicher schwer verletzt

Nr. 0643

Schwere Kopfverletzungen erlitt ein Jugendlicher bei einem Verkehrsunfall gestern Abend in Lichtenrade. Derzeitigen Erkenntnissen zufolge lief der 16-Jährige gegen 20.10 Uhr auf die Fahrbahn des Lichtenrader Damms und wurde hierbei von dem Fahrzeug eines 51-jährigen BMW-Fahrers erfasst. Der Fahrer soll kurz zuvor von der Großziethener Straße nach rechts auf den Lichtenrader Damm eingebogen sein, um seine Fahrt in Richtung Alt-Mariendorf fortzusetzen. Kurz hinter einer Fußgängerfurt erfasste der Autofahrer den 16-Jährigen, der mit dem Kopf gegen die Windschutzscheibe des Fahrzeugs prallte. Er kam zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus.