Kind überfallen – Tatverdächtige und Begleiter mit Bildern gesucht

Nr. 0626

Mit der Veröffentlichung von Bildern sucht die Polizei wegen eines Überfalls auf einen Jungen in Rudow nach zwei Tatverdächtigen und deren zwei Begleitern. Die Tat ereignete sich am Mittwoch, den 27. Dezember 2017, um kurz nach 20 Uhr auf dem Parkplatz eines Supermarktes in der Straße Alt-Rudow 64. Der 13-Jährige war zuvor mit der U-Bahn unterwegs, die er an der Endstation, am U-Bahnhof Rudow, verließ. Nach den bisherigen Ermittlungen folgte das Quartett dem Schüler zu dem Supermarkt, wo zwei der Gruppe in den Markt gingen. Die beiden anderen Unbekannten stoppten das Kind und forderten unter Vorhalt eines Messers die Herausgabe seiner Jacke. Diese gab er daraufhin aus Angst heraus. Auch sein Portemonnaie mit ein wenig Geld befand sich darin. Mit der Beute machte sich das Duo davon. Verletzt wurde der Junge bei der Tat nicht.

Die Kriminalpolizei fragt:

Wer kennt die abgebildeten Unbekannten und / oder kann Angaben zu ihren Aufenthaltsorten machen?

Wer hat die Tat beobachtet und hat sich bisher noch nicht mit der Polizei in Verbindung gesetzt?

Wer kann weitere, sachdienliche Hinweise geben?

Hinweise nimmt die Kriminalpolizei der Polizeidirektion 5 in der Jüterboger Straße 4 in 10965 Berlin-Kreuzberg innerhalb der Bürodienstzeiten unter der Telefonnummer (030) 4664-573100, außerhalb der Bürodienstzeiten unter der Telefonnummer (030) 4664-571100, per E-Mail unter dir5k31@polizei.berlin.de oder auch jede andere Polizeidienststelle entgegen.