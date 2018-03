Raser gestoppt

Nr. 0595

Beamte der Autobahnpolizei stoppten in der vergangenen Nacht einen Motorradfahrer auf der Stadtautobahn BAB 100 in Charlottenburg. Kurz nach 23 Uhr fiel den Polizisten der Motorradfahrer auf, als er die Streife mit hoher Geschwindigkeit an der Autobahnabfahrt Kaiserdamm in Richtung Nord überholte. Die Messung ergab einen Wert von 155 km/h bei erlaubten 60 Stundenkilometern. Auf den Fahrer kommen nun ein Bußgeld von mindestens 1.360 Euro, drei Monate Fahrverbot sowie zwei Punkte in Flensburg zu.