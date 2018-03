Räuberischer Diebstahl – Tatverdächtige mit Bildern gesucht

Nr. 0585

Mit der Veröffentlichung von Fotos fahndet die Kriminalpolizei der Direktion 3 nach zwei bisher unbekannten Männern. Die Abgebildeten sind verdächtig, am 10. August 2017 gegen 17 Uhr in der Filiale von C&A in der Turmstraße in Moabit Kleidung im Wert von mehreren Hundert Euro gestohlen zu haben. Als die mutmaßlichen Diebe von dem Ladendetektiv angesprochen wurden und er das Diebesgut zunächst wieder an sich nehmen konnte, stießen die Männer den Detektiv zu Boden, entrissen ihm die Ware und flüchteten mit einem Transporter. Der zum Zeitpunkt der Tat 52-jährige Ladendetektiv wurde nicht verletzt.