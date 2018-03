Sportstätte überfallen

Nr. 0510

Zwei Unbekannte überfielen in der vergangenen Nacht eine Sportstätte im Märkischen Viertel. Aussagen zufolge betraten gegen 23.30 Uhr zwei Maskierte die Räume in der Königshorster Straße und traten einen 18-jährigen Mitarbeiter zu Boden. Unter Vorhalt einer Pistole forderten sie die Herausgabe von Geld, welches sie daraufhin auch bekamen. Anschließend flüchteten sie mit ihrer Beute in bisher unbekannte Richtung. Der Angestellte wurde leicht verletzt, wollte sich jedoch zunächst nicht ärztlich behandeln lassen. Die Kriminalpolizei der Direktion 1 hat die Ermittlungen nach den Tätern aufgenommen.