Nr. 0463

Heute früh, kurz vor 7 Uhr, alarmierte eine Zeugin die Polizei zu einer Bankfiliale in Friedenau, nachdem sie einen zerstörten Geldausgabeautomaten in der Handjerystraße bemerkte. Unbekannte Täter hatten den Automaten zerstört und Geld entwendet. Anschließend flüchteten sie in unbekannte Richtung. Vermutlich durch die Detonation wurden auch mehrere Fensterscheiben des Vorraumes beschädigt. Personen werden nicht verletzt. Die Ermittlungen dauern an.