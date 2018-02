Explosion bei Einbruch in Edelmetallhandel

Nr. 0462

Glücklichen Umständen ist es zu verdanken, dass bei einer Explosion heute früh in Tiergarten keine Menschen verletzt wurden. Anwohner alarmierten kurz vor 2 Uhr die Polizei in die Potsdamer Straße, als sie die starke Detonation hörten. Derzeitigen Erkenntnissen zufolge brachen Unbekannte ein zum Hinterhof gelegenes Fenster der Scheideanstalt auf und gelangten in die Räume des Geschäftes. Dort sprengten sie einen Geldschrank und nahmen sich das darin befindliche Geld sowie Edelmetalle. Bisherigen Ermittlungen zufolge waren mehrere Täter an dem Einbruch beteiligt, die sich anschließend in einem dunklen Pkw Kombi über den Hinterhof in Richtung Lützowstraße entfernten. Hierbei beschädigten sie mit dem Fahrzeug eine Schranke. Durch die Wucht der Detonation wurde ein Großteil der zur Potsdamer Straße hin gelegenen Fensterfront beschädigt und auf die Fahrbahn geschleudert. Vorbeifahrende Autofahrer wurden durch die herumfliegenden Teile der Fensterfront gefährdet und mussten bremsen. Nachdem die Bauaufsicht des Bezirksamtes Mitte die Statik des Gebäudes geprüft und keine Gefahr für die in dem Wohnhaus lebenden Bewohner erkannt hatte, konnten diese wieder in ihre Wohnungen zurückkehren. Wegen der noch andauernden Tatortuntersuchungen ist die Potsdamer Straße zwischen Lützow- und Pohlstraße in beiden Richtungen gesperrt.