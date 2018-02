Schwer verletzte Radfahrerin bei Verkehrsunfall

Nr. 0461

Gestern Abend ereignete sich ein Verkehrsunfall in Charlottenburg, bei dem eine Radfahrerin schwere Verletzungen davontrug. Nach bisherigem Ermittlungsstand bog ein 20 Jahre alter Audi-Fahrer kurz vor 19 Uhr vom Ernst-Reuter-Platz in die Hardenbergstraße ab. Hier kam es zum Zusammenstoß mit der 29-jährigen Radfahrerin, die vom Mittelstreifen aus die Hardenbergstraße überquert hatte. Dabei trug die Radlerin schwere Verletzungen davon und kam mit Rettungskräften zur stationären Behandlung in eine Klinik. Eine beim Autofahrer durchgeführte Atemalkoholkontrolle verlief negativ, ein Drogenschnelltest jedoch positiv. Er kam anschließend zur Blutentnahme in eine Gefangenensammelstelle. Wer für seine Fahrtrichtung Rot hatte, konnte am Unfallort nicht eindeutig geklärt werden.