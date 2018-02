Senior um viel Geld betrogen – Tatverdächtiger mit Bildern gesucht

Nr. 0449

Die Polizei Berlin sucht mit Bildern nach einem mutmaßlichen Betrüger, der im dringenden Verdacht steht, neben weiteren unbekannt gebliebenen Frauen, einen 82-Jährigen seit April 2015 um seine Ersparnisse gebracht zu haben. Dazu wurden unterschiedliche Notlagen vorgetäuscht, woraufhin der Senior mehrfach zur Übergabe seines Geldes genötigt wurde. Der hier Gesuchte wurde bei einer Geldaushändigung mit einer Kamera aufgenommen.

Die Kriminalpolizei fragt:

Wer kennt den abgebildeten Mann und/oder kann Angaben zu seinem Aufenthaltsort machen?

Wer kann sonst sachdienliche Hinweise geben?

Hinweise nimmt das Landeskriminalamt 263 in der Gothaer Straße 19 in 10823 Berlin-Schöneberg unter der Telefonnummer (030) 4664-926308 (zu den Bürodienstzeiten), per Fax unter (030) 4664-926399, per E-Mail oder auch jede andere Polizeidienststelle entgegen.