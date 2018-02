Trio festgenommen

Nr. 0405

Alarmierte Polizisten nahmen gestern Abend drei mutmaßliche Fahrraddiebe in Reinickendorf fest. Gegen 21.30 Uhr erschienen zwei Frauen auf dem Polizeiabschnitt 35 und gaben an, dass sie einen Mann in der Nähe beobachtet hatten, der ein Fahrrad wegtrug und mit Unterstützung von zwei weiteren Männern in einen weißen Transporter lud. Die Polizisten fuhren in die Markstraße und kontrollierten den weißen Transporter. In dem Fahrzeug wurden acht Fahrräder und diverses Fahrradzubehör entdeckt. Ein Fahrrad war bereits als gestohlen gemeldet worden. Die drei Männer im Alter von 25, 60 und 63 Jahren wurden festgenommen. Die Ermittlungen dauern an.