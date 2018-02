Festnahmen nach versuchtem Tankstellenraub

Nr. 0396

Fahnder der Polizeidirektion 4 nahmen in der Nacht zu Freitag in Lichterfelde drei mutmaßliche Tankstellenräuber fest. Gegen 22.10 Uhr bemerkten die Beamten zwei Männer, die sich auffällig dem Eingangsbereich der Tankstelle in der Königsberger Straße näherten, den ein Angestellter gerade verschließen wollte, und nahmen den 20- und 19-Jährigen fest. Ein mutmaßlicher Mittäter der beiden, ein ebenfalls 19-jähriger Mann, wurde wenig später in einem in der Nähe wartenden Mercedes, der vermutlich als Fluchtwagen dienen sollte, angetroffen und ebenfalls festgenommen. Bei dem Trio fanden die Polizisten Schreckschusswaffen und Maskierungsgegenstände. Die drei jungen Männer stehen im Verdacht, weitere Tankstellen überfallen zu haben. Die Ermittlungen hierzu dauern an. Die Festgenommenen wurden gestern einem Richter vorgeführt. Der 19- und der 20-jährige erhielten einen Haftbefehl, der 19-jährige Fahrer des Fluchtautos einen Haftbefehl mit Haftverschonung.