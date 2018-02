Festnahme nach Überfall auf Lebensmittelmarkt

Nr. 0393

Überfallen wurde in der vergangenen Nach ein Lebensmittelmarkt in Neukölln. Nach Zeugenaussagen betraten gegen 21.15 Uhr zwei Maskierte das Geschäft in der Liberdastraße, stürmten sofort zu einer Kasse, bedrohten die 24-jährige Kassiererin mit einer Schusswaffe und forderten Geld. Mit dem Inhalt dieser Kasse in einer Tasche öffneten sie gewaltsam noch eine zweite Kassenschublade und entnahmen dort ebenfalls Geld. Anschließend rannten sie zu einem in der Nähe haltenden VW Passat, in den sie als Mitfahrer einstiegen, bevor der Wagen vom Ort davonraste. Da das Kennzeichen jedoch abgelesen wurde, durchsuchten Polizisten mit richterlicher Erlaubnis die Wohnung des Fahrzeughalters. Hierbei wurde ein 26-Jähriger festgenommen, der an der Tat beteiligt gewesen sein soll. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei der Polizeidirektion 5 dauern an.