Kunde nach Ladenschluss

Nr. 0376

Anwohner haben in der vergangenen Nacht die Polizei ins Hansaviertel alarmiert, nachdem sie einen Einbruch in einen Supermarkt beobachtet hatten. Polizeibeamte des Abschnitts 34 waren daraufhin gegen 23.10 Uhr zu dem Markt in der Bartningallee geeilt und hatten im Verkaufsraum einen 45-jährigen Mann festgenommen, der im Begriff war, sich mit einigen Spirituosen zu entfernen. Er hatte sich mit einer Gehwegplatte Zutritt verschafft, indem er das Schaufenster damit eingeworfen hatte. Der Tourist wurde dem Einbruchskommissariat überstellt, wo ihm die Beamten unter anderem auch das wünschenswerte Vorgehen nach Ladenschluss erklären werden.