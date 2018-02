Mutter und Tochter bei Verkehrsunfall verletzt

Nr. 0359

Gestern Mittag trugen eine Mutter und ihre Tochter bei einem Verkehrsunfall in Hellersdorf teilweise schwere Verletzungen davon. Ersten Ermittlungen zufolge betraten die 36-Jährige und ihre fünfjährige Tochter gegen 11 Uhr vor einem haltenden Bus die Fahrbahn der Louis-Lewin-Straße. Ein 44 Jahre alter Peugeot-Fahrer, der auf der Louis-Lewin-Straße in Richtung Böhlener Straße unterwegs war, erfasste die beiden. Beide Fußgängerinnen kamen in eine Klinik. Während die 36-Jährige mit Brüchen stationär verbleiben muss, erlitt die Fünfjährige eine Prellung und konnte die Klinik nach ambulanter Behandlung wieder verlassen.