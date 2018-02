Pizzabote überfallen

Nr. 0345

Bei einem Überfall gestern Abend in Gesundbrunnen kam ein 17-Jähriger mit dem Schrecken davon. Seinen Aussagen zufolge traten gegen 21.50 Uhr zwei Unbekannte in der Kunkelstraße an ihn heran und bedrohten ihn mit einem Messer. Sie forderten die Herausgabe seiner Geldbörse und seines Mobiltelefons. Der 17-Jährige kam dem nach. Anschließend flüchtete das Duo samt der Beute in unbekannte Richtung. Das Raubkommissariat der Polizeidirektion 3 hat die weiteren Ermittlungen übernommen.