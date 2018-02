Mit 2,41 Promille überschlagen

Nr. 0341

Leicht verletzt wurde ein alkoholisierter Autofahrer bei einem Verkehrsunfall heute früh in Spandau. Der 46-jährige Fahrer eines Mitsubishi fuhr auf dem Brunsbütteler Damm in Richtung Klosterstraße. Gegen 4.30 Uhr kam der Mann mit seinem Fahrzeug von der Fahrbahn ab, prallte gegen einen geparkten Opel und überschlug sich. Der Wagen des 46-Jährigen blieb auf dem Dach liegen und musste später von Einsatzbeamten der Berliner Feuerwehr mit einem Kranfahrzeug von der Fahrbahn geräumt werden. Durch die Wucht des Aufpralls auf den geparkten Opel wurde ein davor parkender Dacia ebenfalls beschädigt. Im Unfallfahrzeug rochen die herbeigerufenen Polizisten Alkohol, woraufhin bei dem leichtverletzten Mann eine Atemalkoholmessung mit einem Wert von 2,41 Promille festgestellt wurde. Er kam zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus, wo bei ihm auch eine Blutentnahme durchgeführt wurde. Wegen der Rettungsarbeiten war der Brunsbütteler Damm zwischen Nauener Straße und Grünhofer Weg für rund eine Stunde gesperrt.