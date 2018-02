Festnahme nach Diebstahl

Nr. 0336

In Reinickendorf nahmen in der vergangenen Nacht zivile Polizeikräfte der Abschnitte 11 und 12 zwei Männer fest. Nach bisherigen Ermittlungen fielen ihnen die Männer gegen 1.50 Uhr in der Lindauer Allee auf, da sie sich in der Nähe eines geparkten Transporters sehr auffällig verhielten und sich an diesem zu schaffen machten. Als das Duo sich mit seinen mitgeführten Fahrrädern entfernen wollte, schritten die Beamten ein und kontrollierten die Zwei. Die 35- und 26-jährigen Männer hatten verschiedene Werkzeuge dabei, welche vermutlich aus dem Transporter stammten. Die mutmaßlichen Täter wurden festgenommen, für weitere polizeiliche Maßnahmen zum Polizeigewahrsam gebracht und für das zuständige Fachkommissariat eingeliefert.