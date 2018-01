Senior vermisst – Polizei bittet um Mithilfe

Nr. 0259

Mit der Veröffentlichung eines Bildes bittet die Polizei um Mithilfe bei der Suche nach Artur Siegfried BARTH. Der 81-Jährige verließ am 28. Januar 2018 gegen 15.15 Uhr das Seniorenheim in der Schonensche Straße in Pankow und kehrte nicht zurück.

Personenbeschreibung:

etwa 183 cm groß

schlanke Gestalt

schlurfender Gang

weiß-graue Haare

weiß-grauer Bart (Mund- und Kinnbereich)

bekleidet mit einer dunkelblauen Jeans, schwarzen Turnschuhen und einer schwarzen Arbeiterjacke

Die Kriminalpolizei fragt:

Wer hat Herrn BARTH in den vergangenen Tagen, seit dem Zeitpunkt seines Verschwindens, gesehen?

in den vergangenen Tagen, seit dem Zeitpunkt seines Verschwindens, gesehen? Wer kann Angaben zu seinem Aufenthaltsort machen?

Hinweise bitte an die Kriminalpolizei der Direktion 1 Am Nordgraben 7 in Berlin- Reinickendorf unter der Telefonnummer (030) 4664-173317 sowie jede andere Polizeidienststelle.