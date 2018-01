Flucht endet in Grünanlage

Nr. 0172

Heue Morgen flüchtete ein VW-Fahrer in Tempelhof vor einem Streifenwagen des Abschnitts 44. Gegen 6.10 Uhr fuhr der Polo auf dem Tempelhofer Damm in Richtung Mariendorf. Als die Polizisten dem Kleinwagen folgten, habe dessen Fahrer beschleunigt und bog nach rechts in die Paradestraße ab, die er deutlich zu schnell durchfuhr, an keine Einmündung oder Kreuzung abbremste und gegen Vorfahrtsregeln verstieß. Am Adolf-Scheidt-Platz habe der Polo-Fahrer plötzlich abgebremst, fuhr zwischen zwei Steinpollern hindurch über eine dreistufige Treppe in die dortige Grünanlage. Dort prallte das Fahrzeug gegen einen Abfallbehälter und kam zum Stehen. Der Fahrer und sein Beifahrer sollen nun aus dem Auto gesprungen und zu Fuß in Richtung Manfred-von-Richthofen-Straße geflüchtet sein. Ein Beamter des Streifenwagens nahm nun ebenfalls die Verfolgung zu Fuß auf und stellte den 28 Jahre alten Fahrer und seinen 19 Jahre alten Beifahrer in der Manfred-von-Richthofen-Straße versteckt hinter einem geparkten Lkw fest. Der 28-Jährige stimmte einer Atemalkoholkontrolle zu, die einen Wert von über 0,5 Promille ergab. Er wurde zwecks Blutentnahme in ein Polizeigewahrsam gebracht, wo er angegeben haben soll, auch Drogen konsumiert zu haben. Da er sich im offenen Vollzug befindet, wurde er nach den polizeilichen Maßnahmen in die Justizvollzugsanstalt Tegel eingeliefert. Sein Führerschein wurde beschlagnahmt.

Der 19-jährige Beifahrer konnte nach Personalienüberprüfung am Ort seinen Weg zu Fuß fortsetzen.