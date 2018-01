Auto fährt unter LKW - Fahrer stirbt

Nr. 0108

In Spandau geriet heute Morgen der Fahrer eines Skoda aus bislang unbekannten Gründen unter einen am rechten Fahrbahnrand abgestellten Sattelschlepper und verstarb am Ort. Gegen 9 Uhr bemerkte der Fahrer eines Reisebusses auf der Fahrbahn der Straße Freiheit verstreute Wrackteile und alarmierte Feuerwehr und Polizei. Aus dem Unfallauto konnte der 61-jährige Halter des Wagens nur noch tot geborgen werden. Die weiteren Ermittlungen zum Unfallhergang und den möglichen Hintergründen hat der Verkehrsermittlungsdienst der Direktion 1 übernommen.