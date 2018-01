Zwei Beraubte kurz hintereinander

Kurz hintereinander wurden heute früh ein Mann und eine Frau in Rummelsburg beraubt. Die Kriminalpolizei der Direktion 6 prüft nun, ob es sich in beiden Fällen um dieselben Täter handelt.

Nr. 0044

Nach Zeugenaussagen befand sich der 40-Jährige gegen 5.45 Uhr auf dem Bahnsteig des S-Bahnhofes Nöldnerplatz, als er von zwei Unbekannten angesprochen und um eine Zigarette gebeten wurde. Hierzu wollte er einen Tabakbeutel aus seiner Jackentasche holen, merkte dann aber, dass der Fragende, der sich in der Zwischenzeit neben den 40-jährigen gestellt hatte, plötzlich in seine Jackentasche griff und sein Handy herausholte. Der Bestohlene hielt nun den Dieb fest, woraufhin dessen Begleiter ihm Reizgas ins Gesicht sprühte. Außerdem schlug er noch mit der Faust zu, so dass er den Festgehaltenen wieder los ließ. Das Duo flüchtete mit der Beute in unbekannte Richtung. Der Überfallene erlitt leichte Verletzungen und wurde am Ort ambulant behandelt.

Nr. 0045

Ersten Ermittlungen zufolge war die 21-Jährige gegen 6 Uhr in der Hauptstraße auf dem Weg nach Hause, als sie von zwei Männern angesprochen, festgehalten und zur Herausgabe ihres Mobiltelefones aufgefordert wurde. Zudem versuchten die Täter ihre Handtasche zu entreißen und sprühten ihr Reizgas ins Gesicht. Als der Riemen der Tasche riss entfernten sich die beiden. Die junge Frau folgte ihnen und forderte die Rückgabe. Diese ließen die Tasche zurück, wandten sich der Beraubten jedoch erneut zu, um nochmals ihr Telefon zu fordern. Die 21-Jährige rief nun laut um Hilfe, woraufhin die beiden Unbekannten flüchteten. Die Frau wurde leicht verletzt, musste jedoch nicht medizinisch versorgt werden.