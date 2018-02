Zeuge hat sich gemeldet

Nr. 0278

Die Fahndung nach einem wichtigen Zeugen hat ihre Erledigung gefunden. Der Mann, der bei dem Angriff ebenfalls verletzt wurde, hat sich heute bei der sachbearbeitenden Dienststelle gemeldet. Die Ermittlungen dauern an.

Öffentlichkeitsfahndung Nr. 0276 vom 1. Februar 2018: Nach Messerangriff – Weiteres Opfer als wichtiger Zeuge mit Bildern gesucht

Nach einem Messerangriff auf dem U-Bahnhof Bayerischer Platz vom 31. Dezember 2017 gegen 12.15 Uhr wird nun ein weiteres Opfer des später festgenommenen mutmaßlichen Täters, der derzeit in Haft sitzt, mit Bildern aus einer Überwachungskamera gesucht. Die Auswertung der Videos vom Bahnhof ergab, dass der Gesuchte ebenfalls vom Tatverdächtigen angegriffen und höchstwahrscheinlich auch verletzt wurde.

Polizeimeldung Nr. 0003 vom 1. Januar 2018: Nach Messerangriff festgenommen

Ohne ersichtlichen Grund griff gestern Mittag ein junger Mann Passanten in Schöneberg an. Gemäß Schilderungen der Zeugen, soll der 23-Jährige ohne ersichtlichen Grund mehrere Menschen auf der Zwischenebene des U-Bahnhofs Bayerischer Platz mit einem Messer angegriffen haben. Einen 50-Jährigen fragte er nach seiner Staatsangehörigkeit, bevor er in seine Richtung stach und ihn glücklicherweise nur leicht verletzte. Alarmierte Polizisten nahmen den verwirrt wirkenden Mann fest und brachten ihn in eine Klinik, in der er einem Psychiater vorgestellt wurde. Der Angegriffene verzichtete zunächst auf eine medizinische Behandlung; weitere Personen wurden nicht verletzt. Die weitere Bearbeitung übernahm der Polizeiliche Staatsschutz beim Landeskriminalamt.