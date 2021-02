In Deutschland gibt es rund 11.500 Bibliotheken - damit diesen mehr Aufmerksamkeit geschenkt wird, wird am 24. Oktober der "Tag der Bibliotheken" gefeiert. Deutschlandweit finden dazu verschiedene Aktionen und Veranstaltungen statt.

1995 wurde der Tag der Bibliotheken von dem „Deutschen Literaturkonferenz e.V.“ proklamiert. Der Tag soll die Aufmerksamkeit auf die rund 11.500 Bibliotheken in Deutschland lenken und neugierig auf die umfangreichen Auswahlmöglichkeiten machen. In vielen Bibliotheken wird seit Einführung des Bibliothekstages mit unterschiedlichen Aktivitäten und Veranstaltungen versucht auf ihre Rolle als Wissensspeicher, Informationsvermittler und unverzichtbare Kultur- und Bildungseinrichtung aufmerksam zumachen.

"Karl-Preusker-Medaille" und "Bibliothek des Jahres"

Am selben Tag wird seit 1996 alljährlich auch die „Karl-Preusker-Medaille“ als ideelle Auszeichnung an Personen und Institutionen verliehen, die den Kulturauftrag des Bibliothekswesens wirkungsvoll fördern und sich auf dem Gebiet der Literatur, des Verlagswesens, des Buchhandels, der öffentlichen Bibliotheken in besonderem Maße eingesetzt haben. Ebenso verleiht der Deutsche Bibliotheksverband den Preis ""Bibliothek des Jahres"", der beispielhafte und beieindruckende Bibliotheksarbeit würdigt.