Veranstaltungen am 1. Weihnachtsfeiertag

Roncalli Weihnachtscircus

© dpa

Was läuft am Freitag, dem 25. Dezember 2026? Eine Auswahl interessanter Events, Konzerte und Ausstellungen am 1. Weihnachtsfeiertag 2026 in Berlin.

Berlin bietet auch am 1. Weihnachtsfeiertag zahlreiche interessante Veranstaltungen. Ob allein, mit Freunden oder mit der Familie, für Groß und Klein lassen sich spannende Events finden. Bei klassischen Konzerten, unterhaltsamen Shows, Ausstellungen oder Kindertheatern wird der 25. Dezember 2025 bestimmt nicht langweilig.

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Klassische Konzerte

Kunstlieder – Sechs Personen mit klassischen Instrumenten in Raum, daneben Portraits von zwei Personen. Links: Cello, Harfe, Gitarre. Rechte Bildtexte: Name nicht lesbar.

© R. Marino Arcaro | Ben Reason | Jonas Holthaus

Kunstlieder aus Lateinamerika

Unter der Leitung des Komponisten Rafael Marino Arcaro bringen die Sopranistin Hannah Dienes-Williams und das Ensemble Utak ein außergewöhnliches Konzert nach Deutschland, das vollständig aus Uraufführungen... mehr

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Zwei Welten Ein Konzert - Benjamin Günst, Hed Bahack, ECHO Ensemble

Das Preisträgerkonzert im Kammermusiksaal der Philharmonie Berlin vereint den aktuellen Träger des Musikpreises der deutschen Wirtschaft mit dem Kompositionspreisträger 2026 und spannt einen Bogen von... mehr

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Be-Flügelt Tour - Andreas Güstel & Julian Eilenberger - Ein Konzert in Wundern

Der Klavierabend mit dem Duo Be-Flügelt Klänge, die verzaubern, tief berühren und das Herz öffnen. Eine Atmosphäre, die dich „zu Hause angekommen“ fühlen lässt und ein Konzerterlebnis, das du noch nie... mehr

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Show & Musical

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Christmas Zauber mit Lion Badree

Suchen Sie für Weihnachten 2026 etwas Besonderes? Direkt nach oder vor dem Besuch des Weihnachtsmarktes am Alexanderplatz oder im Nikolaiviertel, bietet Ihnen Lion Badree eine besondere mysteriöse MAGIC... mehr

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© Jörn Hartmann

Weihnachten mit Bibi & Tina

Weihnachten 2026 mit Bibi & Tina – das Familien-Musical-Highlight ist zurück in Berlin. mehr

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– Goldener Text auf dunklem Hintergrund mit Sternen: "Der Geist der Weihnacht". Oberhalb: "Das Musical das die Herzen öffnet". Rechts: Emblem "Das Original seit

© ATG Touring GmbH

Der Geist der Weihnacht

Seit 25 Jahren berührt Der Geist der Weihnacht sein Publikum und gilt mit über 800.000 Besucherinnen und Besuchern als das erfolgreichste Weihnachtsmusical im deutschsprachigen Raum. mehr

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Mit Kindern

© Circus Roncalli GmbH

Roncalli Weihnachtscircus 2026/2027

Im Jahr 2026 gastiert der Roncalli Weihnachtscircus bereits zum 22. Mal in Berlin. mehr

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– Person mit weissem Kleid, roter Schleife und Schuhen schwebt mit einem hölzernen Nussknacker in roter Uniform vor rosa Hintergrund mit gelben Sternen.

© Juliette Baily

Mein Nussknacker

In einer kindgerechten Inszenierung entdecken kleine und große Zuschauer die Welt von Clara, dem Nussknackerprinzen und dem fiesen Mäusekönig. mehr

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Die Weihnachtsbäckerei - Das Musical

Die Weihnachtsbäckerei ist zu Gast im Punch Line Club Berlin! mehr

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Ausstellungen

Mechanischer Weihnachtsberg aus dem Erzgebirge

© Staatliche Museen zu Berlin, Museum Europäischer Kulturen / Ute Franz-Scarcigalia; CC NC-BY-SA

Der Mechanische Weihnachtsberg aus dem Erzgebirge

Ein Highlight in der Dauerausstellung des Museums Europäischer Kulturen ist der im 19. Jahrhundert entstandene mechanische "Weihnachtsberg" aus dem Erzgebirge. mehr

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Saal 308, Steinzeit-Saal mit Elch vom Hansaplatz, Berlin-Tiergarten, um 10.700 v.Chr.

© Staatliche Museen zu Berlin, Museumfür Vor- und Frühgeschichte / Juliane Eirich

Zurück! Steinzeit. Bronzezeit. Eisenzeit

Das Museum für Vor- und Frühgeschichte bietet in der oberen Etage einen Rundgang durch die ältesten Epochen der Menschheitsgeschichte. mehr

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Die „Krone von Kertsch“. Das Diadem einer vornehmen Dame wurde in einem völkerwanderungszeitlichen Grab in Kertsch – dem antiken Pantikapaion – auf der Krim entdeckt. Spätes 4. / 1. Hälfte 5. Jahrhundert n. Chr.

© Römisch-Germanisches Museum/Rheinisches Bildarchiv Köln

Die Krone von Kertsch

Völkerwanderungszeitlicher Goldschmuck vom Schwarzen Meer, silberne Gewandspangen und prächtige Gürtel aus Gräbern des frühen Mittelalters in Frankreich, Italien, Spanien und Deutschland – Teile der Sammlung... mehr

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Gospel

© Eventim

Harlem Gospel Night

Wenn die Schöneberger Straßen rund um die Apostel-Paulus-Kirche wieder festlich leuchten, eröffnen die berühmten Golden Gospel Pearls ihre weihnachtliche Konzertsaison. mehr

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Oper & Tanz

Der Nussknacker – Person mit roten Augen, umgeben von pinken Federn und roter Verkleidung, schaut nach links.

© Peter Kaaden

Der Nussknacker

Christian Spucks Neuinszenierung rückt die literarische Vorlage von E.T.A. Hoffmann ins Zentrum und betont das Spannungsfeld zwischen kindlicher Unschuld und wachsender Selbstwahrnehmung. mehr

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© Promo

Der Nussknacker: Grand Classic Ballet

Ist es Traum oder Wirklichkeit? Warum nicht beides zugleich? Beim Tschaikowsky-Klassiker „Der Nussknacker“ verschmelzen Realität und Vision zu einem magischen Wechselspiel aus sinnlichen Bewegungen. mehr

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© Eventim

Shuffle (Beginners) | DNA. CLUB

This workshop guides You through the numerous facets of shuffle movements & shows You how to connect them into choreographies. Lead by our community member & a talented shuffle teacher Marcel who leads... mehr

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Aktualisierung: 8. Oktober 2026