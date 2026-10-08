Veranstaltungen am 1. Weihnachtsfeiertag

Berlin bietet auch am 1. Weihnachtsfeiertag zahlreiche interessante Veranstaltungen. Ob allein, mit Freunden oder mit der Familie, für Groß und Klein lassen sich spannende Events finden. Bei klassischen Konzerten, unterhaltsamen Shows, Ausstellungen oder Kindertheatern wird der 25. Dezember 2025 bestimmt nicht langweilig.



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