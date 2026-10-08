Veranstaltungen am 1. Weihnachtsfeiertag

Kunstlieder aus Lateinamerika
Unter der Leitung des Komponisten Rafael Marino Arcaro bringen die Sopranistin Hannah Dienes-Williams und das Ensemble Utak ein außergewöhnliches Konzert nach Deutschland, das vollständig aus Uraufführungen... mehr
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Was läuft am Freitag, dem 25. Dezember 2026? Eine Auswahl interessanter Events, Konzerte und Ausstellungen am 1. Weihnachtsfeiertag 2026 in Berlin.
Berlin bietet auch am 1. Weihnachtsfeiertag zahlreiche interessante Veranstaltungen. Ob allein, mit Freunden oder mit der Familie, für Groß und Klein lassen sich spannende Events finden. Bei klassischen Konzerten, unterhaltsamen Shows, Ausstellungen oder Kindertheatern wird der 25. Dezember 2025 bestimmt nicht langweilig.
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Events, Ausstellungen, Konzerte und Theatervorstellungen an Heiligabend in Berlin. mehr
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Events, Konzerte und Ausstellungen am 2. Weihnachtsfeiertag 2026 in Berlin. mehr
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An Heiligabend und Silvester haben die meisten Museen in Berlin geschlossen. Am 1. und 2. Weihnachtsfeiertag sowie an Neujahr gelten gesonderte Öffnungszeiten. mehr
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Oh du fröhliche Weihnachtszeit in der Hauptstadt. Hier finden Sie die schönsten Weihnachtsmärkte 2026 in Berlin. mehr