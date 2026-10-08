Der Nussknacker: Grand Classic Ballet
Ist es Traum oder Wirklichkeit? Warum nicht beides zugleich? Beim Tschaikowsky-Klassiker „Der Nussknacker“ verschmelzen Realität und Vision zu einem magischen Wechselspiel aus sinnlichen Bewegungen. mehr
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Eine Auswahl interessanter Events, Ausstellungen, Konzerte und Theatervorstellungen an Heiligabend 2026 in Berlin.
Weihnachten im Kreise der Familie im trauten Heim zu feiern ist etwas Wunderbares, aber wem am Donnerstag, dem 24. Dezember 2026 der Sinn nach Musik, Tanz oder Unterhaltung steht, dem kann in Berlin natürlich geholfen werden. Als besonderes Highlight stehen auch einige Weihnachtsmärkte an Heiligabend für Besucher offen.
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Freunde der großen Leinwand können sich auch Heiligabend auf einen spannenden Kinoabend freuen. Die Berliner Kinos haben für den 24. Dezember besondere Highlights parat. mehr
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Feuerzangenbowle mit Heinz Rühmann: Der Nikolaikirchplatz lädt mit dem Filmklassiker «Die Feuerzangenbowle» zum kostenlosen Kino-Vergnügen. mehr
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Wer Heiligabend noch einmal in den Duft von Glühwein und gebrannten Mandeln eintauchen möchte, kann bis 18 Uhr über den Weihnachtsmarkt am Gendarmenmarkt schlendern. mehr
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Bis 16 Uhr empfängt der Weihnachtsmarkt am Alexanderplatz am 24. Dezember Besucher. mehr
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Der Weihnachtsmarkt an der Gedächtniskirche wird Heiligabend bis 14 Uhr geöffnet sein. mehr
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Über die Feiertage 2025 bleiben die Schwimmbäder der Berliner Bäder-Betriebe geschlossen. mehr
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An Heiligabend und Silvester haben die meisten Museen in Berlin geschlossen. Am ersten und zweiten Weihnachtsfeiertag sowie an Neujahr gelten gesonderte Öffnungszeiten. mehr
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Events, Konzerte und Ausstellungen am 1. Weihnachtsfeiertag 2026 in Berlin. mehr
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Events, Konzerte und Ausstellungen am 2. Weihnachtsfeiertag 2026 in Berlin. mehr
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Fotos und Ansichten von Weihnachtsmärkten in Berlin. Unter anderem vom Gendarmenmarkt, Alexa, Breitscheidplatz und vom Schloss Charlottenburg... mehr