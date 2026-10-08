Veranstaltungen am 24. Dezember 2026

Weihnachtsschmuck hängt an einem Tannenbaum

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Eine Auswahl interessanter Events, Ausstellungen, Konzerte und Theatervorstellungen an Heiligabend 2026 in Berlin.

Weihnachten im Kreise der Familie im trauten Heim zu feiern ist etwas Wunderbares, aber wem am Donnerstag, dem 24. Dezember 2026 der Sinn nach Musik, Tanz oder Unterhaltung steht, dem kann in Berlin natürlich geholfen werden. Als besonderes Highlight stehen auch einige Weihnachtsmärkte an Heiligabend für Besucher offen.

Heiligabend 2026: Veranstaltungen

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Der Nussknacker: Grand Classic Ballet

Ist es Traum oder Wirklichkeit? Warum nicht beides zugleich? Beim Tschaikowsky-Klassiker „Der Nussknacker“ verschmelzen Realität und Vision zu einem magischen Wechselspiel aus sinnlichen Bewegungen. mehr

© IVE

Die Weihnachtsgeschichte

Weihnachten steht vor der Tür und in unserem Theater wird eine der schönsten Geschichten der Welt gespielt. Wie war es damals eigentlich wirklich? Ein Theaterstück für die ganze Familie. mehr

© Theater JARO

Frau Schaum und ein Dinosaurier unterm Weihnachtsbaum

Frau Schaum und ihre Tochter Luzi feiern Weihnachten mit dem Dinosaurierbaby Bodo. Dieser lebt erst kurze Zeit bei den Menschen und weiß daher nicht, was Weihnachten ist. Ein Puppen- und Schauspiel mit Musik für Kinder von drei bis acht Jahren. mehr

Ausstellungen

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Kino am 24. Dezember

Kino (3)

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Heiligabend im Kino

Freunde der großen Leinwand können sich auch Heiligabend auf einen spannenden Kinoabend freuen. Die Berliner Kinos haben für den 24. Dezember besondere Highlights parat.  mehr

Feuerzangenbowle

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Winter-Film-Fest im Nikolaiviertel

Termin noch nicht bekannt

Feuerzangenbowle mit Heinz Rühmann: Der Nikolaikirchplatz lädt mit dem Filmklassiker «Die Feuerzangenbowle» zum kostenlosen Kino-Vergnügen.  mehr

Weihnachtsmärkte

Weihnachtsmarkt am Gendarmenmarkt an der Staatsoper 2023

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Weihnachtsmarkt am Gendarmenmarkt

23. November bis 31. Dezember 2026

Wer Heiligabend noch einmal in den Duft von Glühwein und gebrannten Mandeln eintauchen möchte, kann bis 18 Uhr über den Weihnachtsmarkt am Gendarmenmarkt schlendern.  mehr

Schwimmen an Heiligabend

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Aktualisierung: 8. Oktober 2026