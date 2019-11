Ein Auswahl interessanter Events, Ausstellungen, Partys, Konzerte und Theatervorstellungen an Heiligabend 2019 in Berlin.

Weihnachten im Kreise der Familie im trauten Heim zu feiern ist etwas Wunderbares, aber wem am Montag, den 24. Dezember 2019 der Sinn nach Musik, Tanz oder Unterhaltung steht, dem kann in Berlin natürlich geholfen werden.

Was gibt es Schöneres als die Liebe? Und was bietet mehr Stoff für Komik, Dramen, Enttäuschungen und Hochgefühle? Egal ob es um verliebte Teenager geht, die einen Rockstar anhimmeln, bis die Illusion vom coolen Held an der Realität zerschellt. Oder ob... mehr

An Heiligabend und Silvester haben die meisten Museen in Berlin geschlossen. Am ersten und zweiten Weihnachtsfeiertag sowie an Neujahr gelten gesonderte Öffnungszeiten. mehr