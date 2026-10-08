Weihnachten im Kreise der Familie im trauten Heim zu feiern ist etwas Wunderbares, aber wem am Donnerstag, dem 24. Dezember 2026 der Sinn nach Musik, Tanz oder Unterhaltung steht, dem kann in Berlin natürlich geholfen werden. Als besonderes Highlight stehen auch einige Weihnachtsmärkte an Heiligabend für Besucher offen.