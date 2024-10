«Bündnis 2.0»: Bündnis für Wohnungsneubau wird neu ausgerichtet

Was dafür nötig ist, an welchen Stellschrauben noch gedreht werden muss, darüber soll im Bündnis in den nächsten Wochen und Monaten gesprochen werden, kündigte Wegner an. Die Ergebnisse könne er nicht vorwegnehmen. Im Frühjahr 2025 soll aber ein abgestimmtes Papier dazu vorgelegt werden. Für ihn sei klar: «Die Vereinbarungen gelten für alle.» Das war auch auf den Immobilienkonzern Vonovia gemünzt, der im Sommer deutliche Mieterhöhungen für Tausende von Mietern angekündigt hatte - unter Missachtung der Bündnisabsprachen.