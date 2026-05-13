Zum Start der Badesaison: Wasserqualität fast überall hoch

Einzig an der Badestelle "Kleine Badewiese" an der Havel wurde eine erhöhte Belastung mit Kolibakterien festgestellt. Die Badeampel steht dort deshalb auf "gelb". Den Angaben nach bleibt Baden erlaubt, Warnhinweise sollten aber beachtet werden. Am Tegeler See wurden zudem Blaualgen nachgewiesen. Für Badende sei das Risiko nach aktueller Einschätzung gering, solange kein Wasser geschluckt werde, teilte das Landesamt mit. Die Badeampel bleibt an den insgesamt fünf betroffenen Stellen auf "grün". Hunde sollten dort jedoch nicht ins Wasser oder mit angespülten Pflanzenresten am Ufer in Kontakt kommen. Im Auftrag des Landesamts für Gesundheit und Soziales werden alle zwei Wochen Wasserproben der Berliner Badestellen unter anderem auf mögliche Keimbelastungen untersucht. Die Wasserqualität wird anschließend mit einem Ampelsystem bewertet.