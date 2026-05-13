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Zum Start der Badesaison: Wasserqualität fast überall hoch

Berliner Badestellen - Müggelsee

Die Badesaison kann pünktlich zum Wochenende starten. Laut Landesamt für Gesundheit und Soziales haben fast alle Badestellen in Berlin eine hohe Wasserqualität. (Symbolbild)

© dpa

Obwohl das Wetter nicht dazu einlädt, kann am Wochenende die Badesaison in Berlin beginnen.

An 38 der 39 Berliner Badestellen ist die Wasserqualität nach Angaben des Landesamts für Gesundheit und Soziales hoch. Die Badeampel steht dort auf "grün".

Badeampel nahezu durchgängig grün

Einzig an der Badestelle "Kleine Badewiese" an der Havel wurde eine erhöhte Belastung mit Kolibakterien festgestellt. Die Badeampel steht dort deshalb auf "gelb". Den Angaben nach bleibt Baden erlaubt, Warnhinweise sollten aber beachtet werden. Am Tegeler See wurden zudem Blaualgen nachgewiesen. Für Badende sei das Risiko nach aktueller Einschätzung gering, solange kein Wasser geschluckt werde, teilte das Landesamt mit. Die Badeampel bleibt an den insgesamt fünf betroffenen Stellen auf "grün". Hunde sollten dort jedoch nicht ins Wasser oder mit angespülten Pflanzenresten am Ufer in Kontakt kommen. Im Auftrag des Landesamts für Gesundheit und Soziales werden alle zwei Wochen Wasserproben der Berliner Badestellen unter anderem auf mögliche Keimbelastungen untersucht. Die Wasserqualität wird anschließend mit einem Ampelsystem bewertet.

Autor:in: dpa
Weiterführende Informationen: Liste der Berliner Badestellen mit Badegewässerqualität
Veröffentlichung: 13. Mai 2026
Letzte Aktualisierung: 13. Mai 2026

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