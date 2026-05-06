Black Communities Center eröffnet

© dpa
Wahlhelfende für den 20. September gesucht
Wer am Wahltag in Berlin helfen möchte, bekommt bis zu 120 Euro und eine Schulung. Noch werden Freiwillige für Urnen- und Briefwahllokale gesucht. mehr
© dpa
Berlin hat erstmals ein sogenanntes Black Communities Center. Berlins Senatorin für Vielfalt und Antidiskriminierung, Cansel Kiziltepe (SPD), eröffnete die Einrichtung im Stadtteil Wedding.
Nach ihren Worten ist ein deutschlandweit einmaliger Ort entstanden für Austausch, Bildung, Sichtbarkeit und Teilhabe von schwarzen Menschen und Menschen afrikanischer Herkunft.
"Ein Ort der lange überfällig war und für den viele Menschen lange gekämpft haben", sagte Kiziltepe. Schwarze Menschen und solche mit afrikanischen Wurzeln gehörten schon lange zu Berlin. "Sie hatten nur bisher nicht den Raum, den sie verdienen." Das Zentrum werde auch einen Beitrag zur Auseinandersetzung mit der kolonialen Vergangenheit und mit aktuellen Formen von Rassismus leisten. Der Aufbau der Anlaufstelle kostete 10,5 Millionen Euro und wurde vom Land, vom Bund und aus Lotto-Mitteln finanziert.
Geplant sind hier vielfältige Veranstaltungen. Eine Bibliothek, Vereine und Beratungsangebote finden einen Platz. Ziel sei, schwarze Perspektiven stärker in den öffentlichen Diskurs einzubringen und gleichzeitig einen geschützten Raum zu schaffen, erklärten Vertreter des Trägervereins und andere Beteiligte. Sie beklagten einen aus ihrer Sicht verbreiteten antischwarzen Rassismus in der Gesellschaft. "Schwarze, afrikanische und afrodiasporische" Menschen seien zunehmendem Druck und teils auch Gewalt ausgesetzt. "Umso mehr ist dieses Gebäude auch ein Zeichen der Anerkennung für diese Menschen", sagte Lina Mitschke vom Trägerverein Each One Teach One (Eoto).