Black Communities Center eröffnet

"Ein Ort der lange überfällig war und für den viele Menschen lange gekämpft haben", sagte Kiziltepe. Schwarze Menschen und solche mit afrikanischen Wurzeln gehörten schon lange zu Berlin. "Sie hatten nur bisher nicht den Raum, den sie verdienen." Das Zentrum werde auch einen Beitrag zur Auseinandersetzung mit der kolonialen Vergangenheit und mit aktuellen Formen von Rassismus leisten. Der Aufbau der Anlaufstelle kostete 10,5 Millionen Euro und wurde vom Land, vom Bund und aus Lotto-Mitteln finanziert.