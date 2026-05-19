Hunderte neue Sozialwohnungen entstehen in Lichtenberg

Gebaut wird nach sogenannter Modulbauweise. Dabei werden große Teile der Gebäude vorgefertigt und später auf der Baustelle zusammengesetzt. Neben Wohnungen sollen in dem Quartier auch eine Kita, Geschäfte, Gastronomie und Grünflächen entstehen. Rund 85 Prozent der Wohnungen entstehen mit Mitteln der sozialen Wohnraumförderung. Finanziert wird das Projekt durch Zuschüsse, zinsgünstige Darlehen sowie Fördermittel von der KfW und der Europäischen Investitionsbank, wie es von der Gewobag hieß.