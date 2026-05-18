Berliner Lehrkräfte sollen spürbar entlastet werden

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Hunderte neue Sozialwohnungen entstehen in Lichtenberg
Kaltmieten ab sieben Euro pro Quadratmeter: Die Gewobag baut im Osten für mehr als dreitausend Berlinerinnen und Berliner. Viele der Wohnungen sind Sozialwohnungen. mehr
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Lehrkräfte an Berliner Schulen sollen künftig entlastet werden. Das gilt auch für Erzieherinnen und Erzieher, die dort beschäftigt sind.
Eine Vereinbarung über ein entsprechendes Maßnahmenpaket haben Bildungssenatorin Katharina Günther-Wünsch (CDU) und die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) Berlin im Roten Rathaus unterzeichnet. Das teilte die Senatsverwaltung für Bildung mit.
Dazu gehören etwa mehr Unterstützung in der Schulanfangsphase durch neue Stellen und kleinere Lerngruppen für Schulen in herausfordernden Lagen. Vorgesehen ist außerdem ein unterrichtsfreier Tag für Lernentwicklungsgespräche an Grundschulen und eine weitere Entlastungsstunde für Lehrkräfte ab dem auf die Vollendung des 63. Lebensjahres folgenden Schuljahr. Darüber hinaus sind zusätzliche Investitionen geplant, um die Arbeitsbedingungen von Erzieherinnen und Erziehern in der Ganztagsbetreuung an Schulen zu verbessern. Die Maßnahmen sollen ab dem Schuljahr 2026/2027 schrittweise wirksam werden.
Bildungssenatorin Katharina Günther-Wünsch (CDU) bewertete die Vereinbarung als klares Signal dafür, dass Bildung für den Berliner Senat auch in finanziell herausfordernden Zeiten höchste Priorität habe. Die vollständige Umsetzung der Maßnahmen erfordert der Bildungsverwaltung zufolge zusätzliche Mittel in Höhe von rund 32 Millionen Euro.