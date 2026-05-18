Berliner Lehrkräfte sollen spürbar entlastet werden

Dazu gehören etwa mehr Unterstützung in der Schulanfangsphase durch neue Stellen und kleinere Lerngruppen für Schulen in herausfordernden Lagen. Vorgesehen ist außerdem ein unterrichtsfreier Tag für Lernentwicklungsgespräche an Grundschulen und eine weitere Entlastungsstunde für Lehrkräfte ab dem auf die Vollendung des 63. Lebensjahres folgenden Schuljahr. Darüber hinaus sind zusätzliche Investitionen geplant, um die Arbeitsbedingungen von Erzieherinnen und Erziehern in der Ganztagsbetreuung an Schulen zu verbessern. Die Maßnahmen sollen ab dem Schuljahr 2026/2027 schrittweise wirksam werden.