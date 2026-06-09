Mittsommer: Schwimmen von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang

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Steinkeller aus Mittelalter am Molkenmarkt entdeckt
Überraschung für die Archäologen: Am Molkenmarkt entdecken sie die Überreste eines repräsentativen mittelalterlichen Bauwerks. Der Fund gilt als ungewöhnlich. mehr
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Wer schon immer einmal wissen wollte, wie ein Freibad bei Sonnenaufgang aussieht, hat am 21. Juni Gelegenheit dazu.
Zum längsten Tag des Jahres, der diesmal auf einen Sonntag fällt, öffnet das Sommerbad am Insulaner bereits um 4:30 Uhr morgens und schließt erst um 21:30 Uhr, wie die Berliner Bäder-Betriebe mitteilten. Damit dürfte dort zum Sommeranfang nicht nur der längste Tag, sondern vielleicht auch der längste Freibadtag des Jahres stattfinden.
Wem nach ein paar Stunden im Wasser nach Abwechslung ist, kann am Nachmittag auf das benachbarte Gelände der Shakespeare Company wechseln: Dort wird ab 16 Uhr Musik im Rahmen der Fête de la Musique gespielt. Mit Kassenbon oder Abo-Nachweis können Badegäste zwischen Konzert und Schwimmbecken pendeln.