Mittsommer: Schwimmen von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang

Zum längsten Tag des Jahres, der diesmal auf einen Sonntag fällt, öffnet das Sommerbad am Insulaner bereits um 4:30 Uhr morgens und schließt erst um 21:30 Uhr, wie die Berliner Bäder-Betriebe mitteilten. Damit dürfte dort zum Sommeranfang nicht nur der längste Tag, sondern vielleicht auch der längste Freibadtag des Jahres stattfinden.