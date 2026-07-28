Kommission beschleunigt Wohnungsbau

"Neue Wohnungen entstehen nur, wenn alle Beteiligten eng zusammenarbeiten und Lösungen suchen", sagte Wegner. "Der Senat hat den Wohnungsbau in Berlin deutlich beschleunigt." Als Instrumente dazu nannte er auch die Bauordnung, das "Schneller-Bauen-Gesetz" und das "Einfacher-Bauen-Gesetz". Beide Politiker wiesen darauf hin, dass der Senat für den Zeitraum von 2022 bis Ende 2026 mit bis zu 80.000 neu gebauten Wohnungen rechne. Das bedeute Wohnraum für mehr als 160.000 Menschen - was etwa der Einwohnerzahl einer Stadt wie Heidelberg entspreche. "Damit liegt Berlin deutlich über dem Durchschnitt anderer Bundesländer", betonte Gaebler.