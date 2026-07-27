Waldsiedlung Zehlendorf ist Unesco-Welterbe-Stätte

© dpa
Attacke auf den CSD: Mutmaßlicher Täter bei Polizeieinsatz erschossen
Nach dem mutmaßlich islamistischen Terroranschlag am Rande des Christopher Street Days in Berlin ist der Tatverdächtige bei einem Polizeieinsatz getötet worden. mehr
© dpa
© dpa
© dpa
Der Berliner Senat freut sich über die Aufnahme der Waldsiedlung Zehlendorf im Südwesten der Stadt in die Unesco-Welterbeliste.
"Wir freuen uns sehr", erklärte Stadtentwicklungssenator Christian Gaebler (SPD). Die Waldsiedlung Zehlendorf des Architekten Bruno Taut stehe für einen städtebaulichen Neuanfang. "Ihre Einzigartigkeit ist ein Symbol der Modernität, das schon seit rund 100 Jahren zeigt, wie bezahlbares Wohnen mit hoher Lebensqualität gelingen kann."
Mit seiner Entscheidung würdige das Unesco-Welterbekomitee nicht nur die Qualität der Siedlung, sondern trage eine historische Idee in die Gegenwart. Zuvor hatte das Komitee während seiner Sitzung im südkoreanischen Busan beschlossen, dass die 1926 bis 1932 im Bauhausstil errichtete Siedlung nun zum Unesco-Welterbe gehört. Es handelt sich dabei aber um keinen neuen Eintrag in die Welterbeliste, sondern eine Erweiterung der bereits 2008 anerkannten Welterbestätte "Siedlungen der Berliner Moderne". Dazu zählen nun insgesamt sieben Siedlungen, darunter die bekannte Hufeisensiedlung im Bezirk Neukölln und die Weiße Siedlung in Reinickendorf. Insgesamt befinden sich in Deutschland 55 Welterbestätten.