Straßensperrungen und Verkehrseinschränkungen zum CSD

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Senat geht mit Mietenscan gegen Wuchermieten vor
Im Kampf gegen überhöhte Mieten setzt der Berliner Senat jetzt auf einen sogenannten Mietenscan als neues Instrument. mehr
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Autofahrende, die in Tiergarten unterwegs sind, müssen mit Einschränkungen an der Straße des 17. Juni rechnen.
Der CSD findet am Samstag ab 12 Uhr statt. Rund um die Demonstrationsroute müssen Verkehrsteilnehmende zwischen 12 und 19 Uhr mit erheblichen Einschränkungen rechnen. Die Demonstration beginnt an der Leipziger Straße und bewegt sich über Potsdamer Platz, Nollendorfplatz, Lützowplatz und Großen Stern zum Brandenburger Tor, wo die Abschlusskundgebung stattfindet. Die Veranstaltung gedenkt des "Stonewall"-Aufstands von 1969. Gäste der Homosexuellen-Bar "Stonewall Inn" in der Christopher Street in New York wehrten sich damals gegen eine Polizei-Razzia.
Teilnehmenden und Interessierten wird dringend empfohlen, nicht mit dem Auto, sondern mit den öffentlichen Verkehrsmitteln anzureisen. Weiterhin werden einige U-Bahnhöfe voraussichtlich aufgrund des hohen Besucheraufkommens geschlossen. In den vergangenen Jahren betraf dies die Bahnhöfe Brandenburger Tor, Bundestag und Nollendorfplatz.