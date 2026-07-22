Straßensperrungen und Verkehrseinschränkungen zum CSD

Der CSD findet am Samstag ab 12 Uhr statt. Rund um die Demonstrationsroute müssen Verkehrsteilnehmende zwischen 12 und 19 Uhr mit erheblichen Einschränkungen rechnen. Die Demonstration beginnt an der Leipziger Straße und bewegt sich über Potsdamer Platz, Nollendorfplatz, Lützowplatz und Großen Stern zum Brandenburger Tor, wo die Abschlusskundgebung stattfindet. Die Veranstaltung gedenkt des "Stonewall"-Aufstands von 1969. Gäste der Homosexuellen-Bar "Stonewall Inn" in der Christopher Street in New York wehrten sich damals gegen eine Polizei-Razzia.