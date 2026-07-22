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Straßensperrungen und Verkehrseinschränkungen zum CSD

CSD Parade 2025

Die 47. Berlin Pride, der Demonstration zum Christopher Street Day (CSD), zog am 26. Juli 2025 durch die Stadt.

© dpa

Autofahrende, die in Tiergarten unterwegs sind, müssen mit Einschränkungen an der Straße des 17. Juni rechnen.

Der Abschnitt zwischen dem Brandenburger Tor und Großer Stern ist gesperrt, wie die Verkehrsinformationszentrale mitteilte. Grund dafür sind Aufbauarbeiten für den Christopher Street Day (CSD). Den Angaben zufolge sind bis zum Montag zudem die Yitzhak-Rabin-Straße sowie die Ebertstraße zwischen Scheidemannstraße und Behrenstraße dicht.

CSD-Demonstration am Samstag

Der CSD findet am Samstag ab 12 Uhr statt. Rund um die Demonstrationsroute müssen Verkehrsteilnehmende zwischen 12 und 19 Uhr mit erheblichen Einschränkungen rechnen. Die Demonstration beginnt an der Leipziger Straße und bewegt sich über Potsdamer Platz, Nollendorfplatz, Lützowplatz und Großen Stern zum Brandenburger Tor, wo die Abschlusskundgebung stattfindet. Die Veranstaltung gedenkt des "Stonewall"-Aufstands von 1969. Gäste der Homosexuellen-Bar "Stonewall Inn" in der Christopher Street in New York wehrten sich damals gegen eine Polizei-Razzia.

Mit öffentlichen Verkehrsmitteln anreisen

Teilnehmenden und Interessierten wird dringend empfohlen, nicht mit dem Auto, sondern mit den öffentlichen Verkehrsmitteln anzureisen. Weiterhin werden einige U-Bahnhöfe voraussichtlich aufgrund des hohen Besucheraufkommens geschlossen. In den vergangenen Jahren betraf dies die Bahnhöfe Brandenburger Tor, Bundestag und Nollendorfplatz.

Autor:in: dpa
Weiterführende Informationen: Hinweise der VIZ Berlin
Veröffentlichung: 22. Juli 2026
Letzte Aktualisierung: 22. Juli 2026

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