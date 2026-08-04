Gute Wasserqualität an fast allen Berliner Badestellen

Die Temperatur erhöht an einigen Badestellen allerdings das Risiko für das Ausschwärmen von Zerkarien. Das sind ein Millimeter große Larven von Saugwürmern, die normalerweise in inneren Organen von Wasservögeln leben und durch Vogelkot ins Wasser gelangen. Badende können als Fehlwirte befallen werden, schreibt das Lageso. Bei sensiblen Personen könne es innerhalb weniger Stunden zu Hautreizungen kommen. Bei einer sogenannten Badedermatitis entstehen Quaddeln und Papeln, also Hautknötchen, die stark jucken und bis zu drei Wochen bleiben können.