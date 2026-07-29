Amtliche Hitzewarnung für Donnerstag

Nach der Wärmebelastung tagsüber kann es abends ordentlich krachen: Der DWD geht für den Abend, etwa zur Zeit des Sonnenuntergangs, von kurzen, aber heftigen Unwettern aus, mit Starkregen und orkanartigen Böen sowie größerem Hagel mit einem Durchmesser von zwei Zentimetern. Es können bis zu 25 Liter Niederschlag pro Quadratmeter fallen, teilweise sogar bis zu 35 Liter. Wo genau die Gewitter am Abend auftreten, lasse sich nicht sicher vorhersagen. Vielerorts könne es zum Abend aber zumindest Sturm oder schwere Sturmböen geben, sagte die Meteorologin. Sie empfiehlt, sich nicht von dem sonnigen Start in den Tag täuschen zu lassen, die Warnwetterapp im Blick zu behalten und die Fenster zu schließen.