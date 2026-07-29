Amtliche Hitzewarnung für Donnerstag

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Umweltverwaltung bittet: Wälder rücksichtsvoll genießen
Wegen anhaltender Trockenheit gilt in Berliner Wäldern erhöhte Waldbrandgefahr. Was Besuchende jetzt beachten sollten, um die Natur zu schützen. mehr
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Viel Sonnenschein, hohe Temperaturen und teilweise Gewitter - am Donnerstag werden heißes Sommerwetter und am Abend vereinzelt auch Starkregen und orkanartige Böen in Berlin und Brandenburg erwartet.
Es werde nicht ganz so schlimm wie bei der Hitzewelle Ende Juni, aber weit davon entfernt auch nicht, sagte eine Meteorologin des Deutschen Wetterdienstes (DWD). Der große Unterschied sei, dass es nur einen einzigen heißen Tag gebe. Zwischen 11 und 19 Uhr gilt am Donnerstag dennoch eine amtliche Warnung vor Hitze.
Die Tageshöchstwerte bewegen sich am Donnerstag bei etwa 38 Grad, der Wind wehe aus westlichen Richtungen und nicht allzu kräftig, sagte die Sprecherin: "Richtig kühlen wird der nicht." Das Wetter werde zunächst ähnlich wie am Mittwoch, bloß acht Grad wärmer. Es werde mit einer starken Wärmebelastung gerechnet. Der Verein Silbernetz empfahl älteren Menschen, die alleine leben, sich vorzubereiten und unnötige Wege zu vermeiden, leicht zu essen, ausreichend zu trinken und die Wohnung möglichst kühl zu halten. Insbesondere für ältere Menschen stellen Hitzewellen eine Gesundheitsgefahr dar.
Nach der Wärmebelastung tagsüber kann es abends ordentlich krachen: Der DWD geht für den Abend, etwa zur Zeit des Sonnenuntergangs, von kurzen, aber heftigen Unwettern aus, mit Starkregen und orkanartigen Böen sowie größerem Hagel mit einem Durchmesser von zwei Zentimetern. Es können bis zu 25 Liter Niederschlag pro Quadratmeter fallen, teilweise sogar bis zu 35 Liter. Wo genau die Gewitter am Abend auftreten, lasse sich nicht sicher vorhersagen. Vielerorts könne es zum Abend aber zumindest Sturm oder schwere Sturmböen geben, sagte die Meteorologin. Sie empfiehlt, sich nicht von dem sonnigen Start in den Tag täuschen zu lassen, die Warnwetterapp im Blick zu behalten und die Fenster zu schließen.
Die Kombination aus niedriger Luftfeuchtigkeit und Trockenheit begünstige auch die Entwicklung von Wald- und Flurbränden, so der DWD. Für Berlin und Brandenburg gelte für Donnerstag die mittlere Waldbrandgefahrenstufe. Bisher sei der Sommer ziemlich wechselhaft, sagte die Meteorologin. Von herbstähnlichen Temperaturen wie in der vergangenen Woche bis zu Hitzerekorden sei einiges dabeigewesen.