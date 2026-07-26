Transporter fährt in Menschenmenge: CSD abgebrochen

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Senat geht mit Mietenscan gegen Wuchermieten vor
Im Kampf gegen überhöhte Mieten setzt der Berliner Senat jetzt auf einen sogenannten Mietenscan als neues Instrument. mehr
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Nachdem ein Auto mehrere Menschen am Rande des Christopher Street Day in Berlin angefahren und verletzt hat, sucht die Polizei nach Verdächtigen Personen.
Die Polizei ist mit einem Großaufgebot in dem Bereich des Tiergartens, wo es am 25. Juli 2026 kurz nach 22 Uhr zu dem Vorfall kam.
Alle Besucherinnen und Besucher wurden gebeten, den Bereich zu verlassen. Ein Sprecher rief die Menschen auf, nach Hause zu gehen und dabei den Weg Richtung Siegessäule durch den Tiergarten zu meiden. Bei dem Vorfall ist nach Polizeiangaben mindestens ein Mensch getötet worden. 16 weitere Menschen würden wegen Verletzungen derzeit behandelt, sagte Polizeisprecher Florian Nath.
Für Angehörige wurde von Berliner Polizei eine Personenauskunftsstelle eingerichtet. Betroffene können sich unter der Telefonnummer 030 8485 4460 an die Behörde wenden. Zeuginnen und Zeugen werden gebeten, sachdienliche Hinweise sowie selbst gefertigte Fotos oder Videos zum Tatgeschehen über das Hinweisportal der Berliner Polizei für die weiteren Ermittlungen zu übermitteln.
Der Regierende Bürgermeister von Berlin, Kai Wegner, äußerte sich in der Nacht: "Es ist ein Angriff auf unsere freie und weltoffene Gesellschaft - nach einem friedlichen und bunten CSD wurde die Versammlung für ein tolerantes und friedliches Berlin auf brutalste Art attackiert. Berlin ist die Stadt der Freiheit - und unsere Freiheit ist heute aufs Schrecklichste angegriffen worden. Meine Gedanken sind bei den Opfern, ihren Familien und Freunden. Ich danke den Einsatzkräften, die sofort vor Ort waren und alles in ihrer Macht stehende geleistet haben. Und ich vertraue der Polizei und den Sicherheitsbehörden, die mit Hochdruck ermitteln werden."